Косметолог Рябинова: стресс и физическое перенапряжение могут вызвать обострение розацеа | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 16:48 Косметолог Рябинова: стресс и физическое перенапряжение могут вызвать обострение розацеа

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Розацеа — заболевание, при котором кожа покрывается розовыми пятнами и сеточкой из расширенных капилляров. Избавиться от проблемы навсегда не получится, однако можно контролировать периоды ремиссии, рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова в беседе с сайтом «Страсти».

К триггерным факторам она отнесла ультрафиолетовое облучение, высокую и низкую температуры, влажность и ветер. Обострение способны спровоцировать стресс, физическое перенапряжение и алкоголь, добавила эксперт.

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По ее словам, пациентам с данным диагнозом необходимо использовать косметику с экстрактами подорожника, календулы, ромашки, шалфея.