Косметолог Рябинова призвала использовать масло ши для губ в плохую погоду

Продукты на основе плотного баттера — отличное решение для восстановления и глубокого увлажнения сухих и поврежденных губ. Такие средства эффективно лечат трещины и устраняют шелушение. Часто в их состав входит витамин E, который питает и защищает кожу от внешних воздействий, рассказала изданию «Страсти» косметолог Наталья Рябинова.
Масла ши, какао и кокосового ореха полезны для ухода за губами в плохую погоду. Они быстро восстанавливают кожу и придают ей мягкость. Также эффективны средства с вазелином, создающие защитную пленку, которая предотвращает дальнейшее пересыхание и повреждение.
Ночные маски для губ действуют медленнее, но подходят для регулярного ухода. Они поддерживают здоровое состояние губ и улучшают их внешний вид. Обратите внимание на состав масок: ищите продукты с увлажняющими компонентами и антиоксидантами. Гиалуроновая кислота в составе обеспечит глубокое увлажнение, добавила эксперт.
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