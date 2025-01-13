Косметолог Рябинова призвала использовать масло ши для губ в плохую погоду

Продукты на основе плотного баттера — отличное решение для восстановления и глубокого увлажнения сухих и поврежденных губ. Такие средства эффективно лечат трещины и устраняют шелушение. Часто в их состав входит витамин E, который питает и защищает кожу от внешних воздействий, рассказала изданию «Страсти» косметолог Наталья Рябинова.

Масла ши, какао и кокосового ореха полезны для ухода за губами в плохую погоду. Они быстро восстанавливают кожу и придают ей мягкость. Также эффективны средства с вазелином, создающие защитную пленку, которая предотвращает дальнейшее пересыхание и повреждение.

Ночные маски для губ действуют медленнее, но подходят для регулярного ухода. Они поддерживают здоровое состояние губ и улучшают их внешний вид. Обратите внимание на состав масок: ищите продукты с увлажняющими компонентами и антиоксидантами. Гиалуроновая кислота в составе обеспечит глубокое увлажнение, добавила эксперт.