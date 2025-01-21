Косметолог Рябинова предостерегла от использования увлажняющих гелей зимой

Косметолог Наталья Рябинова поделилась с NEWS.ru информацией о том, какие средства для ухода за лицом не рекомендуется применять в зимний период перед выходом на улицу.

Рябинова предостерегла от использования увлажняющих гелей и сывороток непосредственно перед выходом на улицу зимой. По ее словам, такие продукты необходимо обязательно закреплять питательным кремом, так как они могут быстро замерзнуть на холоде, ухудшая состояние капилляров на коже. Это может привести к разрыву сосудов, появлению красной сеточки или звездочек, что впоследствии способно вызвать купероз.

Зимой кожа требует особого ухода, так как холодный воздух и ветер ослабляют ее естественный защитный барьер, делая ее более восприимчивой к внешним воздействиям.