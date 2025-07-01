Косметолог Рябинова посоветовала подросткам использовать косметику с серой и цинком

Косметолог-эстетист Наталья Рябинова сообщила NEWS.ru, что подросткам следует ежедневно использовать уходовую косметику без спирта, но с салициловой кислотой, серой и цинком. Эти компоненты, по ее словам, помогают снять воспаление и способствуют восстановлению кожи.

Рябинова подчеркнула, что, хотя у разных подростков могут быть индивидуальные рекомендации, существуют общие правила, которые подходят всем. Они включают ежедневный уход с использованием мягких средств, не содержащих спирта, но содержащих салициловую кислоту, серу и цинк. Эти компоненты эффективно борются с воспалениями, успокаивают и регенерируют кожу, а также контролируют выработку кожного сала.

Для минимизации или полного устранения воспалений на коже подростка важно выявить источник проблемы, отметила Рябинова. Это может быть гормональный сбой, нарушения в работе ЖКТ или генетическая предрасположенность. При этом всем без исключения следует уделять внимание правильному питанию, так как витамины, содержащиеся в овощах, фруктах, зелени, кисломолочных продуктах, орехах и рыбе, полезны для проблемной кожи.