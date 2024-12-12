Косметолог Рябинова посоветовала бороться с морщинами средствами с гиалуроновой кислотой

Косметолог Наталья Рябинова в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала избавляться от морщин не с помощью инъекций, а с помощью средств с гиалуроновой кислотой.

По словам медика, хорошая уходовая косметика, в состав которой входит гиалуроновая кислота, предотвращает обезвоживание и мелкие морщины. Активные пептиды, как заметила косметолог, запускают процесс выработки собственного коллагена.

«Гели и сыворотки для кожи вокруг глаз нужно наносить, отступив один сантиметр от края ресниц. Движения должны быть легкими и похлопывающими», — процитировал сайт kp.ru Рябинову.

Использовать уходовую косметику необходимо на постоянной основе, чтобы добиться нужного эффекта, уточнила собеседница.