Косметолог Рябинова назвала мифом утверждение о том, что веснушки могут переродиться в рак

Косметолог Наталья Рябинова в разговоре с aif.ru развеяла мифы о веснушках. Специалист сообщила, что они почти никогда не перерождаются в рак.

«С точки зрения онкологии веснушки не представляют прямой угрозы: они практически никогда не перерождаются в злокачественные образования», — привел слова эксперта сайт Ura.ru.

При этом косметолог отметила, что веснушки могут указывать на чувствительность кожи, которая склонна к ожогам. Рябинова посоветовала ежедневно использовать солнцезащитные средства и уделять внимание комплексному уходу за кожей, особенно если она чувствительная.