Косметолог Разбежкина рекомендовала использовать зимой средства для восстановления барьера кожи

Сухость кожи — частая проблема зимой. Негативное влияние оказывают минусовые температуры и работающие батареи, рассказала косметолог Анастасия Разбежкина в беседе с « Радио 1 ».

По мнению эксперта, основная причина такого состояния — повреждение рогового слоя кожи. Для решения проблемы необходимо обеспечить глубокое увлажнение. Врач посоветовала не ограничиваться кремом, а включить в уход пилинги.

Для домашнего ухода Разбежкина также рекомендовала приобрести средства, которые питают и восстанавливают защитный барьер кожи. А для более заметных изменений или решения сложных проблем лучше обратиться к профессионалам, добавил сайт vse42.ru.