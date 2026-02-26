Косметолог Поспелова отметила, что профессиональная косметика содержит качественные активы в рабочих концентрациях

Выбрать качественную косметику бывает сложно из-за обилия рекламы и маркетинга. Преподаватель-косметолог сети учебных центров в сфере красоты «Эколь» Надежда Поспелова рассказала «Известиям» , на что обращать внимание при выборе уходовых средств и какие уловки используют бренды для привлечения покупателей.

По словам эксперта, важно учитывать активность продвижения продукта. Если его массово рекламируют блогеры и лидеры мнений, это повод задуматься. Поспелова отметила, что в первую очередь следует обращать внимание на состав и цену продукта. Разрекламированные, но неэффективные средства часто встречаются на рынке уходовой косметики, и в их составе концентрация действующих веществ недостаточна.

Косметолог подчеркнула, что профессиональная косметика, как правило, более эффективна. Она реализуется через салоны, клиники и отдельных специалистов с подтвержденной квалификацией. Однако важно правильно подбирать средства, учитывая индивидуальные особенности кожи.

«Составы таких средств содержат качественные активы в правильных рабочих концентрациях», — пояснила специалист.

Чтобы избежать бесполезных покупок и аллергических реакций, Поспелова рекомендовала обращаться за консультацией к профессионалам. Специалист-косметолог разбирается в брендах уходовой косметики и умеет корректно читать составы продуктов, что позволяет подобрать эффективную линейку средств с учетом индивидуальных особенностей.