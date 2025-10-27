Косметолог Поспелова напомнила, что средства с SPF-защитой нужно наносить круглый год

Преподаватель-косметолог международной сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова в интервью «Газете.Ru» поделилась советами по уходу за сухой кожей.

«В осенне-зимний период кожу нужно защищать более тщательно: использовать питательные кремы с плотной текстурой, наносить их перед выходом на улицу», — сказала эксперт.

Она добавила, что средства с SPF-защитой необходимы круглый год. Поспелова также подчеркнула важность индивидуального подхода при выборе кремов и уходовых средств. Их следует подбирать с учетом возраста, состояния кожи и возможных сопутствующих проблем.

Косметолог отметила, что сухость кожи может быть вызвана различными факторами, включая гормональные изменения, неправильно подобранную косметику и погодные условия.