Косметолог Пашаева: люди с «уколами красоты» не хотят видеть свое прежнее лицо

Врач-дерматовенеролог Аида Пашаева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о зависимости людей от «уколов красоты». По словам медика, клиенты, которые постоянно приходят на ботокс и филлеры, не хотят видеть свое прежнее лицо.

Специалист пояснила, что старые техники, которые использовались косметологами во время введения препаратов, растягивали кожу. В связи с этим многие клиенты получали одутловатые лица.

Плотные филлеры действительно сильно растягивали кожу, однако сейчас техника введения препарата поменялась, добавила Пашаева.

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