Косметолог Пантус усомнилась в быстром эффекте от лимонных шотов для кожи

Врач превентивной медицины и косметолог-эстетист Анастасия Пантус в интервью радиостанции Sputnik рассказала, что стакан лимонного сока по утрам — это не универсальное средство для улучшения состояния кожи.

Специалист подтвердила, что лимон содержит витамин С, флавоноиды и органические кислоты, которые могут положительно влиять на кожу. Однако объем витамина С в одном стакане лимонного сока не покрывает даже базовую суточную потребность организма.

«Для синтеза коллагена, который действительно важен с точки зрения упругости кожи, имеет значение не единичный прием, а стабильное поступление целого комплекса нутриентов», — предупредила косметолог.

Кроме того, регулярное употребление таких шотов натощак может раздражать слизистую желудка, провоцировать обострение гастрита и рефлюкса, повышать чувствительность зубной эмали и вызывать болезненность зубов.