Косметолог Пантус назвала спорной эффективность ботокса в «точках голода»

В России растет популярность процедуры инъекций ботокса в ухо для похудения без диет и спорта. Однако врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в интервью радио Sputnik выразила сомнения в эффективности и безопасности этой практики.

Инъекции ботокса в так называемые «точки голода» основаны на принципах восточной нетрадиционной медицины. По словам врача, серьезные клинические исследования и доказательства эффективности процедуры отсутствуют.

«Само понятие «точки голода» в контексте ботокса в ухо не изучалось в серьезных, рандомизированных клинических исследованиях», — отметила Пантус.

Она добавила, что даже исследования, где ботокс вводили в желудок, показали противоречивые результаты.

Косметолог подчеркнула, что ботулотоксин блокирует передачу нервного импульса, но связь между точкой в ухе и контролем аппетита через центральную нервную систему не доказана научными исследованиями. Поскольку ботокс остается нейротоксином, его неправильное введение может вызвать воспаление, инфицирование, раздражение, аллергическую реакцию и другие побочные эффекты.

Эксперт также напомнила, что никакие уколы не являются волшебной таблеткой для похудения.

«Любые методики похудения требуют внимания к питанию, физической активности, да и в целом к здоровью», — заключила Пантус.