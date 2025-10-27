Косметолог Новиков назвал генетику главной причиной возникновения сосудистых сеточек на лице

Кандидат медицинских наук, врач-косметолог и главный врач Центра лазерной дерматокосметологии DOCLASER Кирилл Новиков рассказал «Газете.Ru» о причинах возникновения сосудистых сеточек на лице и методах их лечения.

Как отметил доктор, одна из основных причин этого явления — генетическая предрасположенность. Слабость сосудистых стенок зачастую передается по наследству. Также к возникновению сеточек могут привести гормональные изменения и длительное воздействие солнца.

Врач добавил, что усилить процесс появления капилляров на лице могут резкие перепады температур, алкоголь, острая пища и стресс. Для лечения сосудистых сеточек используются разные методы: лазерная терапия, фототерапия и электрокоагуляция. Выбор метода зависит от типа кожи пациента и глубины расположения сосудов.

«При процедуре лазерной терапии используется луч лазера, который целенаправленно нагревает гемоглобин в расширенных сосудах, не затрагивая окружающие ткани», — объяснил Новиков.

Это вызывает коагуляцию, после чего сосуды естественным образом распадаются. Специалист подчеркнул, что для разных типов кожи и сосудов используются различные виды световых систем: IPL (интенсивный импульсный свет), неодимовый и диодный лазер.