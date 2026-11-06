Косметолог Носарева сообщила, что домашние аппараты для чистки лица небезопасны

Использование домашних гаджетов для чистки лица может нанести серьезный вред, предупредила в беседе с «Лентой.ру» врач-косметолог Нана Носарева. Несмотря на то что домашние приборы слабее салонных, они не становятся автоматически безопасными.

Эксперт подчеркнула, что универсальных настроек не существует: метод и интенсивность должен определять только специалист после осмотра. То, что обычный человек принимает за простые «черные точки», на деле может оказаться розацеа, акне или периоральным дерматитом. В таких случаях самостоятельная процедура лишь усугубит проблему, пишет НСН.

Носарева выделила конкретные риски популярных методик. Вакуумная насадка при домашнем использовании часто оставляет микрогематомы и стойкую красноту, а при куперозе провоцирует разрыв капилляров. Ультразвуковая лопатка при чрезмерном нажиме травмирует эпидермис, что приводит к сильной сухости, ощущению жжения и последующему шелушению кожи.