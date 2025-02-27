Косметолог Носарева: морковь и арбуз способствуют увлажнению и здоровому виду кожи

Рацион питания оказывает большое влияние на состояние кожи человека. Списком полезных продуктов, которые помогут выглядеть моложе, поделилась врач-дерматолог, косметолог Нана Носарева в беседе с «Газетой.Ru» .

Как отметила специалист, томаты и болгарский перец содержат антиоксиданты, морковь богата бета-каротином, арбуз увлажняет кожу. Доктор посоветовала включить в рацион семена чиа, куркуму, миндальное молоко и гречишный чай, передает сайт «Известия».

Гранат стимулирует выработку коллагена, орехи питают и защищают кожу, а рыба и авокадо улучшают кровообращение и тонус кожи. Льняная каша придает коже сияние, а нут обеспечивает растительный белок, резюмировала Носарева.