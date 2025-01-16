Косметолог Никитенко: хронический стресс негативно влияет на состояние кожи

Появление отеков и потеря упругости кожи могут указывать на хронический стресс. Об этом рассказала косметолог Ирина Никитенко в интервью Пятому каналу.
По словам специалиста, такое состояние называется «кортизоловым лицом». Оно вызвано длительным выделением гормона стресса — кортизола, отмечает сайт «Аргументы и факты».
Ухудшение внешнего вида кожи может быть связано с рядом других причин. Среди них — малоподвижный образ жизни или дефицит витаминов. При наличии подобных симптомов Никитенко советует обратиться к эндокринологу для проверки уровня кортизола.
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