Косметолог Никитенко: хронический стресс негативно влияет на состояние кожи

Появление отеков и потеря упругости кожи могут указывать на хронический стресс. Об этом рассказала косметолог Ирина Никитенко в интервью Пятому каналу .

По словам специалиста, такое состояние называется «кортизоловым лицом». Оно вызвано длительным выделением гормона стресса — кортизола, отмечает сайт «Аргументы и факты».

Ухудшение внешнего вида кожи может быть связано с рядом других причин. Среди них — малоподвижный образ жизни или дефицит витаминов. При наличии подобных симптомов Никитенко советует обратиться к эндокринологу для проверки уровня кортизола.