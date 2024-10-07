Косметолог Нелюбова отнесла молочные продукты к наиболее вредным для кожи лица

Член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова в разговоре с NEWS.ru сообщила, что молочные продукты, а также те, что имеют высокий гликемический индекс, наиболее вредны для кожи лица. Все они, по словам специалиста, вызывают высыпания.

Острая пища, как пояснила косметолог, способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам. Нелюбова также призвала сократить количество алкоголя, поскольку спиртные напитки понижают коллаген, из-за чего ускоряется процесс старения кожи.

«Если у человека присутствуют кожные заболевания, то неправильный рацион будет усугублять состояние кожи», — сказала она.

Косметолог призвала особенно следить за рационом питания тем людям, которые страдают акне и розацеа.