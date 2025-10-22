Косметолог Нечаева подчеркнула, что чистка лица должна включать подготавливающий пилинг

Бьюти-технолог и косметолог сети салонов «Абрикосик» Анна Нечаева поделилась с «Газетой.Ru» советами по уходу за кожей после чистки лица.

По словам эксперта, после чистки лица необходимо на несколько дней отказаться от использования кислот и ретиноидов, оставив только увлажнение. Также важно использовать средства с SPF-защитой и собирать выделяющееся кожное сало ватным диском, смоченным в увлажняющем тонике.

Нечаева подчеркнула, что чистка должна быть комбинированной и включать подготавливающий пилинг, ручную чистку без использования железных инструментов и запечатывающий пилинг. Это позволяет решить несколько проблем: сужает поры, избавляет от постакне и пигментации, уменьшает жирность, стимулирует выработку коллагена.