Косметолог Насонова: современная косметология делает акцент на природную красоту

Современная косметология смещает фокус на уникальность и подчеркивание природной красоты, а не на кардинальные изменения внешности, отметила врач-дерматолог, косметолог Валентина Насонова в интервью для РИАМО .

Она выделила несколько основных тенденций текущего года. Первая из них — «быстро и качественно». Этот тренд указывает на уменьшение популярности процедур, требующих долгого периода восстановления, таких как агрессивные лазерные шлифовки. Вместо этого предпочтение отдают более быстрым и результативным методикам, например, аппаратным процедурам с минимальным реабилитационным периодом, написал «Петербургский дневник».

Вторая тенденция — «пухлые, а не перекачанные губы». Она подчеркивает значимость натуральности. Переполненные губы уже не в моде, а морщинки в уголках глаз больше не пугают. Многие знаменитости открыто делятся своими фото в период восстановления после косметических процедур и рассказывают о проведенных манипуляциях.

Третьей тенденцией стало стремление к «сияющей и чистой» коже. Большое значение придается домашнему уходу, что объясняет растущую популярность эстетики clean girl.