Косметолог Музелли Шукан: при выборе врача нужно проверять дипломы и лицензию клиники

При выборе косметолога важно проверять наличие медицинской лицензии учреждения, диплом врача и сертификаты препаратов. Такими рекомендациями поделилась косметолог, дерматовенеролог Анна Музелли Шукан в интервью «Известиям» .

Специалист отметила, что необходимые документы можно запросить у администратора клиники. Кроме того, врач должен тщательно собирать анамнез и учитывать индивидуальные особенности пациента.

Низкие цены на услуги часто свидетельствуют о недостаточной квалификации специалиста или низком качестве препаратов, предупредила Музелли Шукан.