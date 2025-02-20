Косметолог Музелли Шукан: при выборе врача нужно проверять дипломы и лицензию клиники

При выборе косметолога важно проверять наличие медицинской лицензии учреждения, диплом врача и сертификаты препаратов. Такими рекомендациями поделилась косметолог, дерматовенеролог Анна Музелли Шукан в интервью «Известиям».
Специалист отметила, что необходимые документы можно запросить у администратора клиники. Кроме того, врач должен тщательно собирать анамнез и учитывать индивидуальные особенности пациента.
Низкие цены на услуги часто свидетельствуют о недостаточной квалификации специалиста или низком качестве препаратов, предупредила Музелли Шукан.
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