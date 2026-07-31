Косметолог Мухина предупредила о рисках просроченной помады

Врач-косметолог Марият Мухина сообщила, что просроченная или кустарно изготовленная помада может навредить здоровью, передает «Абзац» .

Мухина предупредила, что помада при индивидуальной реакции может вызвать контактный дерматит, эритему, зуд, отек губ и шелушение. Ароматизаторы, консерванты, красители и металлы способны раздражать слизистую губ и кожу вокруг рта, провоцируя жжение, покраснение и хейлит.

Врач отметила, что при неправильном хранении просроченной помады на ее поверхности могут размножаться бактерии и плесень. Это может привести к воспалению кожи губ и глаз, а при чрезмерном проглатывании — к системной аутоиммунной реакции.

Мухина добавила, что кустарная косметика с нефтепродуктами, летучими органическими веществами, полициклическими ароматическими углеводородами и запрещенными металлами создает риск онкологических последствий. Она посоветовала выбирать сертифицированные средства, проверять срок годности и тестировать новую помаду на небольшом участке кожи.