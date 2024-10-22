Косметолог Мухина: повышение уровня кортизола в организме может ускорить появление морщин

Усиленная отечность получила название эффекта «кортизолового лица». Это происходит из-за повышения уровня гормона стресса в организме, рассказала диетолог и косметолог Марият Мухина в беседе с Life .

Она отметила, что кортизол вырабатывают надпочечники. Этот гормон регулирует обмен веществ, а при повышенном стрессе ускоряет появление мимических морщин и провоцирует отеки. Кроме того, рост уровня кортизола негативно влияет на качество сна и аппетит, добавила врач.