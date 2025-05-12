Косметолог Мороз предупредила обладателей светлой кожи об ускоренном старении

Дерматолог и косметолог Ольга Мороз в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что люди со светлой кожей склонны к преждевременному появлению морщин и пигментации.

Специалист предрекла ускоренное старение обладателям такого типа кожи.

«Светлокожие более склонны к пигментации, к морщинам, у них кожа более увядающей становится. Поэтому такие пациенты стареют раньше, нежели те, у которых кожа более плотная», — пояснила врач.

По словам эксперта, замедлить увядание помогают аппаратные и инъекционные процедуры. Сейчас косметология показывает отличные результаты, заявила Мороз.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте