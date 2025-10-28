Косметолог Мороз предупредила об опасности домашнего использования липолитиков

Косметологи избегают использования липолитиков из-за возможных осложнений, сообщила в эфире радиостанции « Говорит Москва » косметолог Ольга Мороз. Она подчеркнула, что уменьшение жировых отложений лучше доверить пластической хирургии.

По словам врача, зарегистрированные липолитики встречаются крайне редко.

«После липолитиков лицо как бы раздувается, подбородки особенно. Эти моменты чреваты, если к этому неправильно подойти, можно даже принять отек за отек Квинке — это одна из самых распространенных историй», — предупредила медик.

Как пояснила специалист, особенно опасно применять подобные вещества на дому, вдобавок используя нерегламентированные средства. Некоторые липолитики настолько агрессивны, что могут спровоцировать некротическое поражение тканей. Кроме того, среди последствий — заметные углубления, впадины, неровности на коже.