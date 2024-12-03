Косметолог Мороз посоветовала увлажнять губы зимой гиалуроновой кислотой

Врач-косметолог Ольга Мороз в эфире радио «Говорит Москва» дала советы женщинам, каким образом можно увлажнить кожу губ в зимний период, когда на улице минусовые температуры и сухой воздух.

Как пояснила медик, универсальным увлажнителем считается гиалуроновая кислота. Для хорошего результата достаточно ввести капельку препарата в губы.

«Это хоть инъекция, но она для увлажнения кожи, а также для губ. Она имеет свойство моментального увлажнения, сразу попадает к нужной цели», — сообщила эксперт.

Мороз призвала не бояться первоначального эффекта, когда губы немного становятся пухлыми. Припухлость после инъекции, по ее словам, продержится только до утра.