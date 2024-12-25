Косметолог Мороз: дефицит витамина D и белка приводит к отечности

К избыточному накоплению жидкости может привести дефицит витамина D и белка в организме. Об этом рассказала врач-косметолог Ольга Мороз в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Люди не знают, почему отекают, а хорошо бы это проверять. С годами обычно больше отеков, у нас все замедляется, метаболизм замедляется, жидкость задерживается в организме», — заявила специалист.

Доктор отметила, что отеки также провоцируют различные гормональные нарушения, в частности проблемы с щитовидной железой, а именно гипертиреоз. С возрастом вероятность появления отечности возрастает из-за замедления метаболизма.