Косметолог Миронова рассказала, что офисная работа может привести к появлению второго подбородка

Исполнительный директор клиники косметологии Василина Миронова в интервью радио Sputnik рассказала, что офисная работа может привести к появлению второго подбородка даже у людей без лишнего веса. Она назвала основные причины этой проблемы и предложила способы ее решения.

По словам врача-косметолога, одна из главных причин — «технологическая шея». Это состояние возникает, когда человек часами смотрит в монитор или телефон, опустив голову вниз. В результате мышцы шеи перенапрягаются, происходит перераспределение мягких тканей, и кожа «сползает» к нижней челюсти.

Еще одна причина — неправильная осанка. Василина Миронова объяснила, что осанка влияет на положение лица. Офисные работники часто сидят в позе вопросительного знака, что приводит к напряжению мышц и «сползанию» тканей лица вниз. Кроме того, при плохой осанке пережимаются лимфатические сосуды в области шеи, вызывая отечность.

Третья причина — гипотонус тонкой мышцы шеи. Когда человек сидит с застывшим лицом или стиснутыми челюстями, мышцы теряют тонус и перестают поддерживать каркас нижней трети лица.

Чтобы избежать этих проблем, эксперт рекомендует посещать мануального терапевта для массажа шейно-воротниковой зоны и заниматься спортом. Также полезна ходьба, которая помогает снимать гипертонус и предотвращать застой жидкости. Если второй подбородок уже появился, можно обратиться к косметологу, который с помощью ботокса расслабит мышцы шейно-воротниковой зоны.