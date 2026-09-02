Косметолог Миронова предупредила, что самомассаж лица может быть опасен для здоровья

Врач-косметолог Василина Миронова в разговоре с «Абзацем» предостерегла от самомассажа лица некоторых женщин. Она объяснила, что самомассаж может серьезно навредить пациенткам с определенными состояниями кожи и заболеваниями.

Косметолог подчеркнула, что массаж лица противопоказан при активном воспалении кожи, розацеа, вирусных и онкологических заболеваниях. Кроме того, после инъекций ботокса или филлеров должно пройти минимум две недели, прежде чем можно будет проводить массаж.

Миронова отметила, что при акне в стадии обострения, герпесе или гнойничковых образованиях массаж может разнести инфекцию по всему лицу. При куперозе и розацеа агрессивный массаж может привести к разрыву капилляров и усилению покраснений.

«Массаж — это медицинская манипуляция, на нее нужны лицензия и знания, включающие правильные направления мышечных волокон», — напомнила косметолог.

Она также предупредила, что нельзя самостоятельно массажировать зону щитовидной железы, так как это может спровоцировать эндокринные нарушения. Кроме того, следует быть осторожными с зоной под нижней челюстью и вокруг глаз, чтобы избежать воспалений и ранних «гусиных лапок».