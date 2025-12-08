Косметолог Миронова посоветовала отказаться от пилинга при наличии повреждений на коже

Пилинг для лица может вызвать нежелательные реакции кожи, такие как покраснение, отечность, шелушение и даже ожоги. Особенно если процедуру проводит недостаточно опытный специалист или мастер пренебрегает мерами безопасности. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Василина Миронова в беседе с «Абзацем» .

По словам эксперта, только поверхностные пилинги могут проводиться без медицинской лицензии. Для более глубоких процедур необходимо специализированное медицинское учреждение. Наличие повреждений на коже, таких как раны, гиперпигментация или акне, может усугубить ситуацию, поэтому специалисты рекомендуют избегать пилинга в такие периоды.

«К основным осложнениям, связанным с пилингом, можно отнести покраснение, отечность, ожоги, шелушение. В редких случаях [могут быть] какие-то бактериальные инфекции», — отметила специалист.

Пилинг также может спровоцировать обострение акне, приводя к появлению глубоких воспалительных узлов или прыщей в нетипичных местах, например, под кожей, заключила Миронова.