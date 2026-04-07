Косметолог Миронова посоветовала людям с чувствительной кожей избеать увлажняющих кремов с минеральными маслами

По словам специалиста, использование неподходящих средств может привести к закупорке пор, нарушению липидного барьера, обезвоживанию, раздражению и аллергическим реакциям. Если кожа уже увлажнена, дополнительные средства могут ее иссушать, что чревато появлением акне, комедонов, прыщей, черных точек и подкожных воспалений.

Миронова предупреждает, что при наличии розацеа, экземы или дерматита неправильный крем может усугубить симптомы и повысить чувствительность кожи. Это может привести к обезвоживанию и преждевременному старению.

Врач рекомендует внимательно изучать состав средств. Если кожа чувствительная, проблемная или склонная к жирности, стоит избегать минеральных масел и вазелина, так как они могут закупоривать поры. Также специалист не рекомендует использовать ланолин.

«Лучше ищите средства с пометкой fragrance free, так как отдушки — одна из самых частых причин аллергических реакций, покраснения, зуда и раздражений», — посоветовала Миронова.

Спирты, которые могут быть указаны в составе как алкоголь, денатурат, этанол, изопропиловый спирт, также негативно влияют на кожу, особенно в высоких концентрациях. Они могут высушивать кожу, разрушая ее липидный барьер. Для подбора косметики Миронова посоветовала обратиться к профессионалу, чтобы избежать негативных последствий.