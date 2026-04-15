Косметолог Миронова отметила важность проведения проб на аллергию перед бьюти-процедурами

Трагедия произошла в Москве, где 39-летняя женщина скончалась после введения лидокаина во время операции по подтяжке кожи рук в бьюти-коворкинге. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировала косметолог-эстетист Василина Миронова.

Врач подчеркнула важность сбора анамнеза и проведения проб на аллергические реакции перед использованием лидокаина. Аллергическая реакция на лидокаин может быть молниеносной, и отсутствие средств первой помощи у специалиста способно привести к трагичным последствиям.

«А в данной ситуации мы понимаем, что, скорее всего, сбора анамнеза не было, либо он был не полный», — отметила специалист.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно обращаться за косметологическими услугами исключительно в медицинские учреждения или салоны с медицинской лицензией. Проверить наличие лицензии можно на сайте организации или Росздравнадзора.