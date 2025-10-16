Косметолог Миронова отметила положительное влияние поцелуев на состояние кожи лица

Длительные поцелуи оказывают положительное воздействие на организм и лицевые мышцы. Об этом рассказала руководитель косметологической клиники, эксперт по здоровой коже Василина Миронова в беседе с сайтом « Абзац ».

По словам медика, в процессе поцелуя работают более 30 мышц лица. В результате достигается эффект массажа, благодаря чему улучшается состояние кожи и ее тонус.

«Также поцелуй можно сравнить с некоей тренировкой, потому что мышцы напрягаются. Мы их развиваем — и таким образом происходит лифтинг», — добавила эксперт.

Она также отметила, что продолжительные поцелуи способствуют укреплению иммунитета благодаря обмену бактериями.