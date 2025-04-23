Косметолог Миронова: массажи и инъекции помогут избавиться от лишней кожи после похудения

После стремительной потери лишнего веса кожа обвисает из-за быстрой потери веса, так как организм не успевает подстроиться под изменения. Косметолог Василина Миронова рассказала, как привести тело в порядок после сильного похудения, передала «Вечерняя Москва».

Среди эффективных косметологических процедур для кожи эксперт выделила аппаратный массаж (LPG и эндосфера), ручной массаж, инъекционные методики (коллагенотерапия, полимолочная кислота), микроигольчатый RF-лифтинг и лазерную шлифовку СО2-лазером. К популярным хирургическим методам удаления излишков и подтяжки кожи относятся бодилифтинг и абдоминопластика.

Миронова напомнила о важности домашнего ухода за кожей во время похудения: скрабирования, самомассаж, обертывания и увлажнение кожи кремами и лосьонами. Любое похудение должно происходить под наблюдением специалистов. Лучше худеть медленно, чтобы избежать стресса для организма, подчеркнула косметолог.