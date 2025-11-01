Косметолог Михайлова призвала использовать плотные питательные средства для защиты кожи лица во время холодов

В холодное время года кожа становится чувствительной из-за перепадов температур, ветра и сухого воздуха в помещениях. Это может привести к разрушению ее естественного защитного барьера. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог и основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова рассказала «Известиям» , как ухаживать за кожей в зимний период.

По словам специалиста, важно использовать плотные и питательные средства для защиты кожи лица. Днем эффективны кремы с эмолентами и липидами, которые создают защитную пленку и уменьшают испарение влаги. Их следует наносить за 20–30 минут до выхода на улицу.

Вечерний уход должен быть направлен на восстановление и увлажнение с использованием сывороток, ночных кремов и масок. Умываться стоит мягкими средствами без агрессивных ПАВ.

Михайлова также советует выбирать средства с пробиотиками, пребиотиками и ферментированными экстрактами для поддержания микробиома кожи.