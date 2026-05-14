Косметолог Михайлова порекомендовала строить уход за кожей по принципу защиты, увлажнения и антиоксидантной поддержки

Солнцезащитные средства необходимо применять ежедневно, независимо от того, находитесь ли вы на пляже или в городе. Даже во время поездок на автомобиле кожа подвергается воздействию UVA-лучей, которые проникают через стекло и могут способствовать ее старению. Врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова рекомендует строить уход за кожей на трех принципах: защита, увлажнение и антиоксидантная поддержка. Ее слова передали «Известия» .

Михайлова подчеркнула, что распространенными ошибками являются использование SPF только во время отдыха, недостаточное количество нанесенного средства и отсутствие его регулярного обновления. Для городских условий специалист советует выбирать средства с SPF не ниже 30, а в солнечные дни — с SPF 50+. Во время отдыха у моря следует использовать водостойкие формулы с высоким уровнем защиты.

Качественное солнцезащитное средство должно обеспечивать защиту от UVA- и UVB-лучей, а также содержать антиоксиданты и компоненты, препятствующие фотостарению. Среди наиболее эффективных Михайлова выделила ниацинамид, витамин С, феруловую кислоту и витамин Е.

Особое внимание летом следует уделять увлажнению кожи. Врач рекомендует использовать средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной и скваланом. Также полезны кремы с пре- и пробиотиками, которые помогают поддерживать микробиом кожи и повышают ее устойчивость к внешним раздражителям.