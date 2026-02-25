Косметолог Михайлова отметила тренд на естественность в эстетической медицине

В сфере эстетической медицины наблюдается устойчивый тренд на естественность. Пациенты предпочитают мягкие и ненавязчивые изменения внешности вместо ярко выраженных объемов и контуров. Об этом «Известиям» рассказала дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова.

По словам врача, даже коррекция губ или скул должна быть незаметной для окружающих. Губы становятся более увлажненными и слегка объемными, но без ощущения перегруженности, а контуры лица — гармоничными, без искажения пропорций.

Значительную роль сыграло совершенствование препаратов. Современные филлеры, включая российские, стали более пластичными и управляемыми, что позволяет проводить точечную коррекцию с учетом анатомических особенностей пациента.