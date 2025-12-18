Косметолог Марченко отметила, что химические пилинги и микроигольчатый RF-лифтинг помогут поддержать здоровье кожи зимой

Зима предъявляет особые требования к уходу за кожей. Холодный воздух и высокая влажность на улице, сухой воздух в помещениях — все это может привести к нарушению защитного барьера кожи, вызывая ее чувствительность, шелушение и покраснения. Дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась советами о том, какие процедуры помогут поддержать здоровье кожи в зимний период.

В холодное время года кожа особенно нуждается в увлажнении. Биоревитализация с гиалуроновой кислотой делает кожу более увлажненной, упругой и эластичной, активизирует работу фибробластов и синтез коллагена, отметила эксперт.

Зима — идеальное время для работы с пигментацией, куперозом и текстурой кожи. Низкий ультрафиолетовый индекс снижает риск поствоспалительной пигментации после процедур. Лазерные методики помогают устранить сосудистую сетку, постакне и пигментные пятна.

Микроигольчатый RF-лифтинг сочетает радиоволновое воздействие и микроиглы, которые разрушают «старый» коллаген и рубцовую ткань. В результате улучшается тонус кожи, сужаются поры. Зимой эта процедура переносится комфортно, а эффект нарастает в течение нескольких месяцев.

Фракционный лазер выполняется исключительно в осенне-зимний период из-за низкого риска гиперпигментации. Шлифовка дает сглаживание рельефа кожи, уменьшает глубину рубцов и делает кожу более однородной.

Зимой косметологи могут использовать срединные химические пилинги, которые недоступны летом. Они помогают при легкой степени акне, возрастных изменениях и пигментации. При грамотном составлении плана процедур за осенне-зимний период можно добиться естественного и выраженного результата, подчеркнула Марченко.