Косметолог Манулик: гидрофильное масло не подходит для кожи с акне и царапинами

Косметолог-эстетист Елена Манулик обратила внимание на потенциальные опасности, связанные с применением гидрофильного масла. Об этом сообщил aif.ru .

По словам врача, использование такого продукта для ухода за кожей, склонной к акне, может усилить работу сальных желез и ухудшить состояние кожи.

«Также оно может вызывать аллергию, так как компоненты в очищающем средстве очень активны и могут привести к зуду, пощипыванию и жжению», — предупредила медик.

Кроме того, Манулик предупредила, что гидрофильное масло не подходит для нанесения при наличии царапин, открытых ранок и других повреждений. Активные ингредиенты способны усиливать раздражение, добавили «Известия».