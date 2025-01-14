Косметолог Махова: защитить кожу зимой помогут масла авокадо и зародышей пшеницы

Защитить кожу зимой помогут масла. Они повышают прочность защитного барьера, который разрушается от холода. Об этом рассказала косметолог, специалист по естественному омоложению Ольга Махова в беседе с News.ru .

Эксперт отметила, что наносить масло следует минимум за полчаса до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и не закупорило поры. Махова рекомендовала использовать питательные маски на ночь с оливковым маслом или яичным желтком, а также маску с творогом для предотвращения шелушения.

Каждое новое средство следует проверять на аллергическую реакцию, нанося его на сгиб локтя или запястье. Для ухода за кожей подойдут масла авокадо и зародышей пшеницы, содержащие полезные кислоты, добавила Махова.