Косметолог Махова: защитить кожу зимой помогут масла авокадо и зародышей пшеницы

Защитить кожу зимой помогут масла. Они повышают прочность защитного барьера, который разрушается от холода. Об этом рассказала косметолог, специалист по естественному омоложению Ольга Махова в беседе с News.ru.
Эксперт отметила, что наносить масло следует минимум за полчаса до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и не закупорило поры. Махова рекомендовала использовать питательные маски на ночь с оливковым маслом или яичным желтком, а также маску с творогом для предотвращения шелушения.
Каждое новое средство следует проверять на аллергическую реакцию, нанося его на сгиб локтя или запястье. Для ухода за кожей подойдут масла авокадо и зародышей пшеницы, содержащие полезные кислоты, добавила Махова.
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