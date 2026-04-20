Косметолог Лежнева напомнила о необходимости наносить SPF-крем на шею и зону декольте

Врач-косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Дина Лежнева в беседе с сайтом «Газета.Ru» поделилась рекомендациями по уходу за шеей и зоной декольте.

По словам эксперта, для профилактики потери тонуса кожи шеи эффективны легкие процедуры с мягкими формами гиалуроновой кислоты или биоэкспандерами. Они наполняют кожу влагой, выравнивают текстуру и создают эффект естественного лифтинга. В сочетании с микродозами нейромодуляторов можно добиться свежего и подтянутого вида кожи на длительный срок.

Если кожа шеи уже заметно увяла, косметолог рекомендует щадящие лазерные методики, такие как эрбиевый и тулиевый лазеры. Несколько деликатных сеансов предпочтительнее одного интенсивного, так как кожа шеи чувствительная и требует бережного подхода.

Для стимуляции выработки собственного коллагена Дина Лежнева советует использовать полимолочную кислоту, которая глубоко увлажняет, укрепляет каркас кожи и придает ей плотность. Препараты-гибриды, объединяющие полимолочную и гиалуроновую кислоты, обеспечивают впечатляющий эффект.

В зоне декольте акцент делается на солнцезащите. Кожа этой области чувствительна к ультрафиолету и без должного ухода реагирует пигментацией и потерей тургора. SPF в области декольте обязателен не только в отпуске, но и летом в городе.

Дина Лежнева подчеркивает, что уход за шеей и декольте строится на трех принципах: защита от солнца, регулярное увлажнение и аккуратные процедуры по показаниям. Такой подход поможет надолго сохранить кожу ровной, свежей и визуально более молодой.