Косметолог Кызымко подчеркнула, что главное внимание зимой следует уделять поддержанию водного баланса

Зима — период, когда кожа подвергается серьезным испытаниям из-за холода, ветра и сухого воздуха в помещениях. Эти факторы могут вызвать потерю влаги, нарушение защитного барьера и раздражение. Дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» Мария Кызымко поделилась с Piter.TV советами, как сохранить здоровье и красоту кожи в холодное время года.

По словам специалиста, зимой кожа испытывает двойной стресс из-за резких перепадов температуры и обезвоживания. Холод сужает сосуды, уменьшает приток крови к коже и нарушает обменные процессы. Сухой воздух способствует избыточному испарению влаги. В результате кожа теряет естественную защиту, становится сухой, раздраженной и склонной к шелушению.

Мария Кызымко подчеркивает, что главное внимание зимой следует уделять поддержанию водного баланса. Увлажняющий крем следует наносить сразу после умывания или душа, чтобы «запечатать» влагу в коже. Важно использовать его не только утром, но и вечером — кожа должна получать питание и восстановление круглосуточно.

Дерматолог советует избегать слишком горячего душа, так как горячая вода лишает кожу естественных защитных свойств. Лучше выбирать теплый душ и ограничивать его продолжительность 5–10 минутами. Также стоит отказаться от жестких мочалок и скрабов, которые могут дополнительно травмировать сухую кожу.

При выборе очищающих средств следует внимательно изучать их состав и избегать агрессивных компонентов. Лучше отказаться от мыла и гелей с сульфатами (SLS, SLES, ALS), которые сильно сушат кожу и могут вызывать раздражение. Предпочтение стоит отдавать мягким средствам без спирта.

Использование увлажнителя воздуха, особенно в спальне, помогает предотвратить пересыхание кожи в ночное время.