Косметолог Краева предостерегла от бесконтрольного использования ретинола

Косметолог Юлия Краева в беседе с «Абзацем» предостерегла от бесконтрольного использования ретинола, популярного компонента в уходе за кожей. В интервью она подчеркнула, что, несмотря на высокую эффективность, ретинол может иметь побочные эффекты и должен применяться строго по показаниям.

«Такие серьезные препараты должен подбирать исключительно врач-косметолог — человек, который видит кожу, понимает запрос клиента», — отметила Краева.

Она подчеркнула, что при неправильном использовании ретинол может вызвать ожоги и сделать кожу более уязвимой к солнцу.

Эксперт также предостерегла женщин, планирующих беременность, от использования ретинола в косметике, так как избыток витамина А может привести к патологиям плода.