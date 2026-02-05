Косметолог Котова предупредила, что хронический стресс может спровоцировать обострение заболеваний кожи

Хронический стресс может привести не только к ухудшению внешнего вида кожи, но и к обострению серьезных дерматологических заболеваний. Об этом рассказала дерматолог и косметолог Ирина Котова в беседе с RT .

Специалист пояснила, что при хроническом стрессе в организме происходит постоянный выброс кортизола, из-за чего обменные процессы в коже замедляются и работают на пределе возможностей. Это может проявляться в виде сухой, уставшей и атопичной кожи.

Котова отметила, что существует прямая связь между стрессом и такими кожными заболеваниями, как экзема, ограниченный нейродермит, розацеа и себорейный дерматит. В некоторых случаях, помимо местного лечения кожи, может потребоваться работа с психотерапевтом, медитация или йога.

Также дерматолог остановилась на заболеваниях, при которых помощь психиатра становится обязательной. К ним относятся трихотилломания и трихотейромания — навязчивые состояния, когда человек сам себе вырывает или растирает волосы. Как правило, такие пациенты не признают связь своего состояния с собственными действиями, и без помощи психиатра разобраться в ситуации невозможно, подчеркнула Котова.