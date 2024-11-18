Косметолог Костенко рассказала, что жирную кожу лучше всего увлажнять некомедогенными матирующими средствами

Врач-косметолог, трихолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко в разговоре с «Газетой.Ru» развеяла главные мифы об уходе за кожей. Первое, с чем не согласилась эксперт, то что жирная и проблемная кожа не нуждается в увлажнении.

Как пояснила медик, любая кожа, вне зависимости от типа, нуждается в увлажнении для поддержания кожного барьера. Часто коже не хватает достаточного увлажнения, поскольку средства для умывания смывают водно-липидную мантию.

«На этом фоне начинает продуцироваться больше кожного сала, что усиливает жирный блеск и провоцирует появление высыпаний», — сообщила Костенко.

Жирную или проблемную кожу лучше всего увлажнять некомедогенными матирующими средствами. Врач также напомнила, что средства с SPF нужно использовать не только в солнечные дни, но и во время пасмурной погоды, и даже находясь весь день в офисе.