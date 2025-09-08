Косметолог Косенко рассказала, что нельзя делать вакуумный массаж банками на участках тела с родинками

Врач-дерматолог и косметолог Елена Косенко поделилась с KP.RU информацией о том, как проводить вакуумный массаж банками правильно. Эта процедура становится все более популярной среди тех, кто хочет избавиться от целлюлита и улучшить состояние кожи.

Эксперт объяснила, что отрицательное давление, создаваемое банкой, стимулирует приток крови, улучшает трофику тканей и помогает разрушить фиброзные перегородки, характерные для «апельсиновой корки». Однако она подчеркнула, что это лишь вспомогательная процедура.

Специалист отметила, что банки нельзя ставить на область крупных сосудов, варикозные или тромбированные вены, родинки, воспаленные участки кожи, молочные железы, область сердца, позвоночник и почки. Процедуру не рекомендуется проводить беременным женщинам, а также тем, кто недавно перенес операции или инъекции.

Доктор рекомендовала соблюдать интервал в два–три дня между процедурами. Ежедневное использование банок может привести к гематомам, повреждению сосудов, раздражению кожи и воспалительной реакции, подчеркнула Косенко.