Косметолог Константиновская рассказала, что гормоны играют ключевую роль при появлении акне

Врач-дерматолог и косметолог Екатерина Константиновская объяснила, как гормональные изменения и различные факторы влияют на здоровье кожи. По ее словам, гормоны играют важную роль в появлении акне, сообщил сайт Леди Mail.ru .

В частности, андрогены (мужские половые гормоны, которые у женщин присутствуют в небольших количествах) активизируют работу сальных желез, что ведет к увеличению выработки кожного сала и, как следствие, к образованию акне.

Многие женщины замечают улучшение состояния кожи во время беременности, когда уровень эстрогенов повышается, что помогает уменьшить воспалительные процессы.

Однако для некоторых ситуация может быть противоположной: высокий уровень прогестерона может активировать сальные железы, что приводит к забиванию пор и появлению новых высыпаний.