Косметолог Константиновская отметила, что определение типа старения помогает подобрать правильный уход за кожей

Врач-дерматокосметолог Екатерина Константиновская рассказала «Известиям» о разных типах старения кожи и о том, как их определить.

По словам специалиста, выделяют несколько классических типов старения: пастозный, мелкоморщинистый, мускульный и деформационный. Это отражение слабых зон каждого конкретного лица. Знание своего типа старения помогает выбрать уход и процедуры для поддержания лица в тонусе.

Как отметила врач, на процесс старения влияют не только врожденные особенности. Можно выделить и другие факторы старения кожи, которые показывают, какие именно механизмы запускают изменения в каждом случае. Среди них — хронологическое (естественное) старение, фотостарение, гормональное старение и лайфстайл-старение.

Врач добавила, что человек может самостоятельно определить свой тип старения, если внимательно отслеживать изменения кожи, но разумнее доверить это эксперту.

«Полностью остановить старение невозможно, но замедлить процесс реально», — сказала Константиновская.

Базовый уход должен включать очищение мягкими средствами и увлажнение, подчеркнула дерматолог.