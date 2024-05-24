Косметолог Иванова посоветовала отказаться от глубоких пилингов летом

Летом кожа требует особого ухода. В этот период рекомендуется отказаться от глубоких пилингов, сообщила врач-косметолог бьюти-пространства Faceology Маргарита Иванова в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, лучше отдать предпочтение всесезонным поверхностным пилингам, глубокие рекомендуется отложить до осени. При отсутствии противопоказаний курсы массажа лица можно проводить круглый год, сообщили «Известия».

Также летом не стоит забывать защищать кожу с помощью нанесения солнцезащитного средства с высоким уровнем SPF, отметила Иванова.