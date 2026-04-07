Косметолог Икаева рассказала, что воздействие на «точку Лабутена» способствует разглаживанию морщин на лице
Процедура уколов в «точку Лабутена» может быть полезна для девушек, которые часто носят обувь на высоких каблуках. Как утверждают специалисты, при ношении такой обуви мышца, расположенная вдоль стопы, оказывается сжатой. Об этом Life.ru рассказала врач-косметолог Марета Икаева.
Расслабление этой области способствует снятию напряжения со всей ступни.
Кроме того, по мнению сторонников процедуры, воздействие на «точку Лабутена» способствует разглаживанию морщин на лице. Все мышцы тела взаимосвязаны, начиная от височных и жевательных и заканчивая мышцами ног. Воздействие на «точку Лабутена» помогает снять спазм, перераспределить напряжение мышц и подтянуть внутренние мышцы.