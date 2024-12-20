Косметолог Хлызова: за 2 недели до нового года можно сделать контурную пластику филлерами

По словам специалиста, декабрь — это время, когда многие люди хотят преобразиться перед корпоративными мероприятиями и новогодней ночью

За две недели до праздника можно провести различные процедуры, так как будет достаточно времени для реабилитации. Например, можно сделать контурную пластику филлерами на основе гиалуроновой кислоты, такую как увеличение губ. Это процедура, которая омолаживает и освежает образ.

Филлеры также могут быть введены в нижнюю треть лица, чтобы подчеркнуть овал лица. Отек после процедуры будет сохраняться не более двух дней, а синяки и гематомы пройдут за пять–семь дней.

«Если говорить об инъекциях, то ботулинотерапия — еще один вариант. Реабилитация не требуется, но эффект будет заметен на третий–пятый день, поскольку мимическим мышцам нужно расслабиться, и только через 10–14 дней мимические морщины исчезнут», — отметила эксперт.

Хлызова не рекомендует проводить лазерные шлифовки, так как это может вызвать покраснения, гиперемию и сильный отек. Кожа начнет восстанавливаться, и могут появиться корочки и шелушение, что затруднит подготовку к новогодней ночи.

Вместо этого специалист предлагает использовать пилинги, которые придают коже сияние, обеспечивают поверхностное очищение и увлажнение. Некоторые из них можно делать даже за несколько дней до Нового года.